Berlinale predstavio glavni program, za Zlatnog medvjeda natječe se 18 filmova

Glavni natjecateljski program ovogodišnjega Berlinala, u kojemu će se za glavnu nagradu Zlatnog medvjeda natjecati 18 filmova iz 18 zemalja, predstavljen je u srijedu u Berlinu.

'Last and First Men'

Među filmovima koji će biti prikazani u natjecateljskom programu nema filmova iz naše regije, ali tu su novi projekti autora i autorica kao što su Sally Potter ('The Roads Not Taken'), Kelly Reichardt ('First Cow'), Hong Sangsoo ('The Woman Who Ran'), Philippe Garrel ('The Salt Of Tears'), Rithy Panh ('Irradiated'), Tsai Ming-Liang ('Days') i Christian Petzold ('Undine').