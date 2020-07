'At Home with Amy Sedaris' - dašak ludosti uz koji ćete zaboraviti sve

Tobožnji kulinarsko-domaćinski show Amy Sedaris potpuno je nadrealan: na prvi pogled šaren, u 'donjim' slojevima mračan i zločest, a katkad sasvim sumanut. Potpuno je drugačiji od svega ostalog što možete pogledati na televiziji i svojom će vas začudnošću zacijelo prikovati uz ekran.

Igrani televizijski program u ovim je teškim, pandemijskim vremenima praktički javnozdravstvena potreba. Ne samo da su nam serije i filmovi pomagali da prebrodimo teško vrijeme izolacije, nego svi volimo utonuti u fiktini svijet na malom ekranu kako bismo zaboravili na ono što nas zabrinjava u stvarnosti. Stvarnost je pak takva da smo svi zabrinuti. Svi se, međiutim, ne okrećemo istoj vrsti serija i filmova da bismo odagnali brige. Neki vole komedije jer im smijeh odvlači pozornost od muke, neki teške drame, ima onih koje u najteže vrijeme pandemije tješi gledanje filmova o pandemijama, nekim je ljudima čak lakše kada gledaju depresivne i tužne serije o kraju svijeta i neminovnoj prolaznosti ljudskog postojanja jer onda plaču zbog nečega na televiziji, a ne zbog nečega u stvarnosti.

Osobno mi je najlakši i najljepši eskapizam onaj komični, ali čak i među humorističnim serijama postoji nešto što će mi svratiti pozornost od bilo čega, pa čak i od ove bjelosvjetske nevolje koja nas kombinirano napada sa svih mogućih strana. Općenito rečeno, ono što najviše volim gledati da bih pobjegla od stvarnosti su potpuno sulude, nadrealne komedije, a konkretno - tobožnji kulinarsko-domaćinski show pod nazivom 'At Home with Amy Sedaris'. Rekla bih čak da nije samo stvar u tome da volim gledati taj serijal, nego je to serijal čija me svaka epizoda toliko iznenadi i zaokupi svojom nadrealnošću da ni na što drugo i ne mogu misliti dok je gledam. I Amy Sedaris kao glumica/autorica i njezin mali otkačeni show svojevrsni su fenomen. Izvorno skeč komičarka koja je specijalizirala improvizacijsku komediju (ili, kako je Amerikanci zovu, improv) oduvijek je bila vrlo cijenjena u znalačkim krugovima sastavljenim od vlastitih kolega i velikih zaljubljenika u improv, a nakon serije 'Strangers with Candy' početkom tisućljeća na Comedy Centralu postigla je određenu razinu opće popularnosti. No iako ju je na taj način mainstream popularnost barem malo okrznula, Amy Sedaris nikada nije postala srednjestrujaška komičarka, nego se i dan-danas zadržava u vrlo specifičnoj i vrlo 'svojoj' niši. Čak i kada, naime, nastupa u projektima koji nisu njezini autorski - primjerice, kada daje glas Princess Caroline u 'BoJacku Horsemanu' ili glumi Mimi Kanasis u seriji 'Unbreakable Kimmy Schmidt' - Sedaris zadržava svoju karakterističnu dozu sumanutosti i nadrealne vedrine koja i njezine autorske projekte čini jedinstvenima.

'At Home with Amy Sedaris' jedan je takav, jedinstven projekt, serija koja ne nalikuje ni jednoj drugoj na televiziji, osim možda onih koje parodira. Riječ je, naime, o tobožnjem serijalu za domaćice, u kojem Amy Sedaris glumi fikcijsku verziju same sebe - nadobudnu vanilla kućanicu koja u svojoj emisiji daje savjete o pripremi jela, ukrasa za kuću, o dočekivanju gostiju i općenito, idiličnom američkom suburbanom životu. Vječito nasmiješena i uredno počešljana Amy odjevena je poput savršenih kućanica iz američki reklama s početka pedesetih godina dvadesetog stoljeća i takav gard nastoji zadržati tijekom cijele polusatne epizode, iako u njoj na kraju ne uspijeva gotovo ni u čemu što je naumila pokazati gledateljima jer je, prvo i prvo, tragično nesposobna za sve kućanske čarolije za koje tvrdi da ih poznaje u dušu, a - drugo i drugo - u izvedbi tih čarolija neprekidno je sabotira grupica stalnih suradnika i gostujućih likova. Načini na koje Amy ne uspijeva u prikazu svojih domaćinskih vještina apsolutno su sumanuti, nerijetko nadrealni, a često i mračni, dok većina njezinih suradnika ima karakterne mane i životne situacije koje su sasvim nespojivi sa slikom savršenog života koju nastoji ostaviti. Prva susjeda (koju također glumi sama Amy Sedaris) je nametljiva i dominantna penzionerka koja svojom dugom jezičinom uvijek otkriva one Amyne slabosti koje ova nastoji prikriti, suradnica koja bi joj trebala pomagati u kuhinji neprekidno je u nevolji sa zakonom ili nije dovoljno trijezna da bi učinila išta suvislo, hipijevka koja živi u šumi i koja bi u emisiju trebala donijeti savjete o prirodnom životu vječito je u pasivno-agresivnom sukobu sa svojom životnom družicom pa na kraju ne govori ni o čemu drugome nego o svojim frustracijama, a gostujući 'stručnjaci' - često i gostujuće zvijezde - nerijetko se ispostave ne samo krajnje problematičnima, nego i doista opasnima, kao što je to, recimo, serijski ubojica koji se predstavlja kao stručnjak za kuhinjske noževe.

'At Home with Amy Sedaris' zbog svega je toga pravi mali fenomen, usudila bih se čak reći da je nepravedno da je mali. Nema veliku gledanost ni doseg, ali se o njoj govori i piše kao da je ima, a u njoj s velikim guštom gostuju i velike zvijezde kao što su Justin Theroux, Rose Byrne i Michael Stipe. Dogurala je, osim toga, do treće sezone, što je za seriju tog formata i dosega pravo čudo, a zasad se još i ne čuju glasovi o tome da je otkazana i da neće biti četvrte sezone, iako je Sedaris u zadnjoj sezoni snimila jednu meta-epizodu o tome kako se serija otkazuje i svi njezini ludi suradnici ostaju bez posla. Jedno je, međutim, sigurno. Ova će vas serija iz epizode u epizodu iznenađivati, ponekad i šokirati te dok je gledate, doista nećete imati vremena ni kapaciteta razmišljati o bilo čemu drugome. A u vremena kada svi od zabavnih sadržaja očekujemo upravo to - ne smijete si dopustiti da to propustite.