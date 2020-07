'Gradonačelnik svemira': Dario Juričan ima talk show koji nije loš, ali još uvijek nije ni dobar

Po sistemu: 'Ti si duhovit i voliš pričat', ajd' probaj!' Dario Juričan naglavce se bacio u stvaranje novog talk-showa. Prikazuje se na YouTubeu, nosi naziv 'Gradonačelnik svemira' i nije loš. Ali nije ni dobar.

E, ali sad smo došli do onog drugog dijela. Vjerojatno na temelju zapaženosti u kampanji, a možda i uz sugestije prijatelja, suradnika i obožavatelja, Juričan je zaključio da bi on trebao imati svoju emisiju . Poduzetan i proaktivan kakav već jest, nije čekao da mu to ponudi bilo kakva televizija ili produkcijska kuća, nego je lijepo okupio ekipu i sve drugo što mu je potrebno te napravio emisiju - talk show 'Gradonačelnik svemira' , čiju je prvu epizodu početkom srpnja objavio na YouTubeu. Ovako napisano, sve je to pohvalno i veselo jer u doba kad se svi boje ulazili u bilo kakve nove projekte, Juričan je sa skromnim (pretpostavljam gotovo nikakvim) sredstvima i očito tek uz podršku bliske ekipe uletio u nešto što ga očito veseli.

Da ne ispadnem dežurna baba-roga koja se baš odmah mora izbljuvat' po entuzijazmu ekipe koja radi nešto što voli, spomenut ću prvo dobre strane. Juričan je, kao i uvijek, vrlo simpatičan - toliko da je čovjeku bed kritizirati ga jer vas podsjeća na nekog dragog šulkolegu koji se uvijek smijao i svojski se trudio nasmijavati druge. Zatim, bend koji glazbeno prati njegov talk show je SJAJAN, često mnogo duhovitiji i zanimljiviji od razgovora koji se vode u showu. Retro špica koja se fura na Space Invaderse također je cool.

No onda dolazimo do onog najvažnijeg, a to je sam sadržaj talk showa. A dolazimo i do onog problema kad ti prijatelji i famiija govore stari, ti bi trebao imat svoju emisiju samo zato što si drag i duhovit. Problem je, naime, u tome da to nije dovoljno i to se u prvoj emisiji 'Gradonačelnika svemira' vidi i iz one rakete koja plovi po špici.