'Ad astra' - potraga za smislom, počelom, samim sobom, ali i puna paradoksa

Ambiciozni film Jamesa Graya o potrazi jednog čovjeka za vlastitim počelima u nepreglednosti svemira zanimljiva je, duboka i meditativna studija o (be)smislu, izgubljenosti čovječanstva i izgubljenoj ljudskosti, o teretu muškosti i o ravnodušnosti svemira. No film je istodobno ispresjecan priglupim i bespotrebnim svemirsko-opernim klišejima te akcijskim sekvencama koje ga, paradoksalno, čine dosadnijim.

Naravno, riječ je o šali. Klasični roman F.M. Dostojevskog definitivno nije manje vrijedan zato što se njegova poanta svodi na to, jedno suštinsko pitanje, a uostalom, poanta umjetnosti i jest to da nam na estetski zanimljiv način prikaže ljudsko stanje dok se čovjek bori upravo s takvim, duboko filozofskim i životnim pitanjima. No dok sam gledala film 'Ad astra' američkog redatelja Jamesa Graya, u preko nekoliko sam se trenutaka sjetila upravo te humoreske Davea Barryja. Ne zato što 'Ad astra' nalikuje 'Braći Karamazovima'. Ona im možda nalikuje po postavljanju nekih sličnih pitanja. No sjetila sam se te šale zato što je 'Ad astra' u smislu postavljanja takvih, temeljnih pitanja, za razliku od 'Braće Karamazova', nevjerojatno nesuptilna.

Gdje je onaj koji nas je stvorio? Zašto nas je napustio? Zašto nas je ostavio da se s golemim i nedokučivim, ravnodušnim svemirom borimo sami? Zašto nam se ne javlja? Zašto smo lišeni njegove ljubavi, mudrosti i brige? I zašto njegovu blizinu i postojanje osjećamo samo onda kad se čini kao da nas pokušava uništiti? Gdje li je uopće? Postoji li uopće?

Ne moram vam, naravno, uopće objašnjavati tko je 'on'. Nije to baš skroz doslovno učinio ni Gray jer za glavnog junaka nije uzeo pustinjaka u halji od kostrijeti koji po pustopoljinama traga za dokazima Božje milosti ili nemilosti, ali bio je zapravo vrlo blizu. Glavni mu je junak astronaut Roy McBride, onoliko stoički i isposnički discipliniran koliko može biti tehnološki naprednija verzija isposnika, čovjek čiji broj otkucaja srca ne prelazi 80 čak ni kada se sa goleme svemirske antene sunovrati na Zemlju. Roy je potomak legende - sin prvog čovjeka koji se otisnuo na svemirsku ekspediciju na rub Sunčeva sustava ne bi li odande istražio mogućnost postojanja inteligentnog života u galaktičkom susjedstvu. No Roy nije samo to. Roy je odrastao u potomka koji je ponos i dika svojega oca. On je čovjek u čije je svakodnevno funkcioniranje, odnos prema životu i poslu ugrađen sam vrhunac ljudske civilizacije. Roy je, usput budi rečeno, nevjerojatno nesretan.