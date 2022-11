Sumba, tiha i ekskluzivna alternativa Baliju

Mnogim ljubiteljima odmora u tropskim krajevima Bali je atraktivna destinacija, poznata već desetljećima. No, sada mu je susjedni indonezijski otok Sumba postao značajni konkurent, i to stoga što je pronašao pravu ravnotežu između takozvanog 'light-touch' ili nenametljivog turizma (čitaj: prisno i opušteno) i duboko ukorijenjene tradicije.

U tradicionalnim kampong selima, s kućicama slamnatih, šiljastih krovova, žene koje žvaču plodove oraha betel predu neke od najsloženijih ikat tkanina u Indoneziji - geometrijske uzorke školjki i životinja na tkanini ručno obojenoj lišćem indiga, korijenima i mljevenom kurkumom. Žvakanje betel oraha praksa je u kojoj se oni žvaču zajedno s gašenim vapnom i lišćem betela, zbog njihovih stimulativnih i narkotičkih učinaka.

Sumba je još gotovo netaknut otok šamanskih svećenika, gdje nema trgovačkih centara i koji dosad nije doživio ništa slično pretjeranom razvoju viđenom na Baliju. Novi hotelijeri bili su skloniji spajanju ugostiteljstva s filantropijom. To su ljudi poput Claudea Gravesa, koji je pokrenuo Zakladu Sumba za potporu projektima zajednice u isto vrijeme kada je 1989. izgradio odmaralište pokraj najpoznatijeg mjesta za surfanje na otoku. Hotel se sada zove Nihi Sumba i u vlasništvu je američkog financijera Chrisa Burcha te južnoafričkog hotelijera Jamesa McBridea (bivši vlasnik The Carlylea u New Yorku).

Veliki dolazak potkraj ove godine najavljuje i tropsko-moderni Cap Karoso na divljem zapadnom rubu otoka. Prvi hotelijeri Fabrice i Eve Ivara tu će naglasak staviti na hranu koje će od namirnica uzgojenim na organskoj farmi resorta pripremati skupina chefova koji će se neprestano izmjenjivati, radi što veće raznolikosti ponude.

Većina posjetitelja zasad ostaje na zapadu otoka, gdje ih sat i pol vožnje tihim prašnjavim cestama od male zračne luke Tambolaka dovodi do odmarališta kao što su Nihi Sumba na jugu i Cap Karoso na zapadu. Tu ima čarobnih plaža, od vapnenačkih naslaga Bwanna na jugozapadu do polu-lagune Mandorak na krajnjem zapadu i ušća rijeke Pero, gdje se u bistrim vodama okupljaju drveni ribarski kanui s potporama. U laguni Weekuri, u blizini Mandoraka, mještani turistima iznajmljuju gumene prstenove za spokojno plutanje u toplim i mirnim vodama Indijskog oceana.