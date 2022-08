Robot-šahist 'matirao' dječaka polomivši mu prst

Vječni strah od tehnologije, robota i umjetne inteligencije dosad je bio tema brojnih filmova i knjiga, dapače baš to je jedna od osnovnih tema znanstvene fantastike. Koliko su situacije poput onih iz serijala 'Terminator' bliska budućnost predmet je debata i razmišljanja futurologa, no jedna nedavna epizoda sa šahovskog turnira u Moskvi odmah je probudila maštu.

Što se zapravo dogodilo? Organizatori Otvorenog prvenstva Moskve, pod okriljem moskovskog šahovskog saveza, unajmili su robota kako bi demonstrirali njegove igračke sposobnosti. Zbog toga je bio izložen, a uz njega su stajali tehničari koji su upravljali mehaničkom rukom. No, problem je nastao kad se nasuprot robotu pojavio sedmogodišnji dječak, i počeo igrati sa strojem. Mališan je povukao potez, i nakon toga robotu treba neko vrijeme da uzvrati. To je i učinio, 'pojevši' jednu od suparnikovih figura. No, mali šahist je odlučio vrlo brzo uzvratiti, prebrzo za robotski ukus. Upao je rukom nad ploču u trenutku kad se robot još kretao, i ovaj je reagirao tako što je pritisnuo dječakovu ruku i polomio mu prst. U pomoć je priskočila žena koja je sve to promatrala, a potom su joj se priključila i trojica muškaraca, jedva uspjevši odvojiti mehaničku ruku od dječakovog prsta.

Posljedice nisu bile strašne, osim što je klinac završio u velikim svjetskim medijima kao žrtva robota a portalski komentatori krenuli raspravljati o tome je li robot shvatio da ga dječak pobjeđuje, i turnir se nesmetano nastavio. Inače, po svjedočenju onih koji su se nagledali nešto ovakvim mješovitih ljudsko-robotskih nadmetanja, ovako nešto nije se nikad prije dogodilo.