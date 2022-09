Ovo je devet najrjeđih gitara na svijetu, među njima je i gitaristički Sveti gral

Malo koji instrument privlači toliku pažnju kolekcionara, uključujući i one najbogatije, kao gitare. Neki primjerci, posebno ako su pripadali nekoj velikoj glazbenoj zvijezdi, dosežu astronomske iznose. Dodatne nule priključuju se cijeni ako je instrument posebno napravljen za kakvog jazz, rock, blues ili bilo kakvog drugog virtuoza.

Još jedan raritet iz Gibsona: 1959. su proizveli samo dva primjerka modela Les Paul Standard Sunburst namijenjena ljevorukim gitaristima. Zvuči doista nevjerojatno, ali je istinito. Prije nekoliko godina jedan od ta dva primjerka prodan je za točno 194.500 dolara, a osim što je riječ o raritetu cijeni je vjerojatno pridonijelo i to što je ta gitara pripadala teniskom velikanu Johnu McEnroeu. Svojedobno je bilo spekulacija da je riječ o krivotvorini, odnosno da gitara ponuđena na aukciji nije taj model, no stručnjaci su na koncu presudili da je riječ o pravoj stvari. Prihod od prodaje poslužio je u humane svrhe, otišao je žrtvama financijske prijevare s ulaganjima u kompaniju Aspen Energy Oil and Gas.

On je čuvao do 2015., a onda je sam Doyle stavio na aukciju, i na nadmetanju je za spomenuti iznos pobijedio vlasnik tima američkog nogometa Indianapolis Colts Jim Irsay. On je i inače u svijetu popularne kulture poznat kao kolekcionar memorabilija vezanih uz rock'n'roll. Primjerice, vlasnik je originalnog rukopisa kultnog djela Jacka Kerouaca 'Na cesti', četrdesetak metara duge role papira na kojoj je Kerouac pisao knjigu. Impresivna mu je i zbirka gitara, ima primjerke koje su svirali Elvis Presley, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Jerry Garcia, Prince, Bob Dylan, David Gilmour, Kurt Cobain..., pa bubnjeve Ludwig Ringa Starra, sve do pojasa svjetskog prvaka kojeg je u Kinshasi osvojio Muhammad Ali, a Irsay ga platio 6,18 milijuna dolara.