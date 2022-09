Nitko se ne rađa kao savršen ljubavnik, seksualna inteligencija stječe se znanjem i iskustvom

Svjesno ili podsvjesno, priličan dio ljudskog života vrti se oko seksa i stjecanja emocionalne stabilnosti u seksualnim odnosima. Unatoč tome, mnogi ljudi ne poznaju dobro svoje tijelo i njegove seksualne potrebe, čemu ne pomaže ni to što suvremena zapadna društva, naizgled moderna i napredna, seks tretiraju na posve pogrešan način.

Sjajno je što se tinejdžere u srednjoj školi uči o spolnim bolestima i tome kako ih spriječiti, kao što je sjajno i to što ih se informira o tome kako izbjeći neželjenu trudnoću. Međutim, iako su ova znanja važna, ona nemaju previše veze sa seksualnom inteligencijom – ona nadilazi seksualno obrazovanje i ne uključuje samo znanje o tome kako izbjeći spolno prenosive bolesti, već podrazumijeva razumijevanje i prepoznavanje elemenata koji će rezultirati ugodnim iskustvima za ljubavnički par. Imati razvijenu seksualnu inteligenciju znači znati kako komunicirati, demistificirati lažne ideje i prestati biti sebičan.

Moglo bi se reći da svatko od nas ima poseban, specifičan 'seksualni otisak'. Da biste imali zadovoljavajuće i ispunjujuće odnose s drugima, morate znati što volite, što potiče vašu maštu, želje i potrebe. No, kao što je važno 'otkriti sebe' kao preduvjet za bolji seksualni život, također je važno dobro poznavati svoje granice – morate znati prepoznati što vam se ne sviđa, što vam smeta i što vam ne odgovara, i morate to biti u stanju otvoreno reći svojim partnerima.

Tu uglavnom na pozornicu izlaze prethodna iskustva, koja su itekako važna za razvoj seksualne inteligencije – ona su ponekad obogaćujuća, a ponekad i traumatična, no iz njih se uči. Prema studiji koju je provelo Sveučilište u Minnesoti (SAD), značajan dio populacije u dobi od 60 do 80 godina starosti raspolaže onim što stručnjaci nazivaju seksualnom inteligencijom. To ima veze upravo s činjenicom da su s godinama i iskustvom nešto i naučili. Nitko se ne rađa kao dobar ljubavnik!

Još jedan ključni sastojak za razvoj seksualne inteligencije je nesebičnost – dobar seks ne podrazumijeva samo poznavanje onoga što vi volite i što vama treba, već i onoga što želi, treba i voli i vaš partner.

Iz toga proizlazi još jedan preduvjet, a to je komunikacija - znati komunicirati bez srama i straha, emocionalno se otvoriti i otkriti svoje želje i misli gorivo je koje pokreće igru ​​seksualnosti, ali i ljubavi. Zapravo, seks je umjetnost u kojoj bismo svi trebali biti priznati umjetnici. Nažalost, ova se umjetnost ne uči u školama i, dok nas sa svih strana porno industrija bombardira sadržajima do te mjere da već i mala djeca sve znaju o samom seksualnom činu, ljudska seksualnost ostaje nedovoljno istraženo područje u koje se ulazi 'na vlastitu odgovornost'.