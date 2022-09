Maverickov Darkstar postaje stvarnost. Manje-više

Ispostavilo se da prekrasni Porsche 911 S iz 1973. nije bio jedino mehaničko remek-djelo u filmskome hitu 'Top Gun: Maverick', koji širom svijeta, pa i u nas, ruši sve rekorde. Naime, tu je i Darkstar, stealth letjelica kojom Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) pilotira na početku filma, dok obavlja dužnosti za američku mornaricu.

Izgrađena u partnerstvu s Lockheed Martinom, letjelica kao da je izašla izravno iz snova zaljubljenika u zrakoplovstvo. Ne čudi? Pa ipak, ono što čudi jest činjenica da bi to zračno čudo moglo postati i stvarnost.

Iako je SR-72 još uvijek u razvoju, Lockheed je još ranije izjavio da bi prototip SR-72 mogao letjeti već 2025. i ući u aktivnu službu nakon 2030. Letjelica će biti opremljena hipersoničnim propulzijskim sustavom koji ima sposobnost dizanja mlažnjaka iz mirovanja do 6 Macha (u filmu, Tom Cruise postiže fikcijskih 10 Macha). To čini Son of Blackbird otprilike dvostruko bržim od njegova 'oca'. Također će biti sposoban ispaljivati hipersonične projektile. Ne sumnjamo da će kao takav dobro poslužiti Mavericku u sljedećem nastavku Top Guna.