Weber ne želi da Britanci glasaju na europskim izborima

Europljani ne žele da Britanci glasaju na europskim izborima, rekao je u petak glavni kandidat europskih pučana, djelomično zbog toga što bi Nigel Farage i ostali britanski euroskeptici unijeli nered u Uniju

Govoreći nakon što su se europski čelnici dogovorili s premijerkom Theresom May da će Britanija izabrati svoje predstavnike u Europskom parlamentu (EP) ako ne izađe iz Unije prije izbora od 23. do 26. svibnja, Manfred Weber iz Europske pučke stranke (EPP) rekao je da je summit pružio izvjesnost za Brexit.

No Weber, koji bi trebao naslijediti Jeana-Claudea Junckera na čelu Europske komisije, rekao je da ga brine to što bi, prihvati li Britanija ponudu europskih čelnika i još jednom razmotri svoj plan za Brexit, ostala u EU-u do iduće godine i poslala svoje zastupnike u EP.