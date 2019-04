Theresa May računa na izlazak iz EU-a neposredno prije europskih izbora

Britanska premijerka Theresa May izjavila je u srijedu po dolasku na izvanredni summit EU-a posvećen Brexitu da računa na izlazak prije predviđenih izbora za Europski parlament i da je stoga manje važna duljina odgode o kojoj bi trebali odlučiti čelnici 27 zemalja članica

'Ja sam zatražila odgodu do 30. lipnja, ali ono što je važnije jest da nam odgoda omogući izlazak u trenutku kada ratificiramo sporazum o razdruživanju tako da možemo izać i 22. svibnja i početi graditi graditi svjetliju budućnost', izjavila je May.

Osim 'fleksibilnog' produljenja do najviše godinu dana, još se spominje mogućnost odgode do kraja ove godine.

Osim samog roka do kada će se Velikoj Britaniji odobriti odgoda, pred čelnicima 27-orice je još važnija zadaća da odrede uvjete pod kojima se odgoda može dogoditi. Od Velike Britanije će se vjerojatno tražiti da ne opstruira pregovore o višegodišnjem proračunskom okviru i izbore čelnika europskih institucija.

Britanski parlament već je tri puta do sada odbijao sporazum o razdruživanju, ali premijerka May i dalje ističe da je to jedini način za uređene izlazak i stoga je pokrenula razgovore s oporbenim laburistima kako bi na taj način osigurala potporu u parlamentu. Stoga još uvijek očekuje da je to moguće prije europskih izbora. Ako se to ne dogodi Velika Britanija će morati održati te izbore 23. svibnja.