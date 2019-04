May će večeras dobiti odgodu Brexita, ali na koliko dugo?

Očekuje se da će čelnici država članica EU-a na izvanrednom summitu u srijedu britanskoj premijerki Theresi May odobriti odgodu brexita, ali ne zna se još na koliko dugo, prenosi dpa

U pripremnim razgovorima u utorak navečer pokazalo se da većina zemalja podržava odgodu do kraja ove godine ili do ožujka iduće, saznaje dpa. Francuska je jedina zemlja koja je prema tome skeptična.

May je zatražila odgodu do 30. lipnja, a predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk odgovorio protuprijedlogom o fleksibilnoj jednogodišnjoj odgodi.

Londonu treba vremena da ishodi odobrenje parlamenta za tzv. sporazum o razvodu, koji je parlament već triput odbio. Zbog toga je i odgođen planirani izlazak Britanije iz Unije 29. ožujka.

Kakva god odgoda bila, kraća ili dulja, Britanija mora sudjelovati na europskim izborima u svibnju.

U nacrtu završne izjave pripremljene uoči summita to se ističe kao poseban uvjet. Ako Britanija ne bude sudjelovala na europskim izborima, 'Brexit će se dogoditi 1. lipnja 2019.', kaže se u tekstu.

Naglašava se i kako se pregovori o sporazumnom Brexitu, koji May ne može progurati u parlamentu, više neće otvarati.

Od Britanije se očekuje da se ponaša 'konstruktivno i odgovorno' sve do izlaska iz Unije, suzdržavajući se od mjera koje bi mogle 'ugroziti' ciljeve EU-a.

Po nacrtu teksta, odgoda Brexita trajala bi koliko bude potrebno.

Kada obje strane ratificiraju sporazum o razdruživanju, Britanija će napustiti EU 'prvog dana idućeg mjeseca'.

Britanski ministar za Brexit Stephen Barclay rekao je u srijedu da nerado podržava dulju, fleksibilnu odgodu.

'Ne želim odgodu koja bi trajala do godine dana', rekao je za BBC.

'Ali ono što je ključno u slučaju bilo kakve odgode jest to da je možemo okončati kada... proguramo dogovor kroz parlament, kada ratificiramo taj sporazum', rekao je. 'A ja mislim da je to što europski čelnici žele; to je što premijerka želi'.

Britanski zastupnici podržali su u utorak zahtjev premijerke May da zatraži odgodu Brexita do 30. lipnja, glasajući za to s 420 glasova prema 110.

Britanski parlament tri puta je glasao protiv sporazuma o razdruživanju, ali nije se uspio usuglasiti niti o jednoj drugoj alternativi.

Vlada Therese May stoga sada pregovara s oporbenim laburistima ne bi li se pronašao izlaz iz slijepe ulice.

Glavni zahtjev laburista je da Britanija dugoročno ostane u carinskoj uniji s EU-om.