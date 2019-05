SDP-ovci slavili uz grah kod Rijeke, Picula: Ne smijemo pobijediti sami sebe

Tradicionalna proslava Međunarodnog praznika rada, koju organizira riječki SDP privukla je u Ronjge kraj Rijeke oko tisuću građana, koji su se uz poruke o važnosti solidarnosti, sigurnosti i uključivosti družili uz pjesmu i neizostavni grah.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel (SDP) čestitao je svima praznik, ističući da danas oko 75 posto zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje od prosječne hrvatske plaće te da oko 350.000 ljudi radi na osnovi ugovora na određeno vrijeme.

"Danas se radnici bore za sigurno radno mjesto jer poslodavci iskorištavaju mogućnosti rada na određeno vrijeme, rekao je Obersnel i nastavio da je, prema službenim podacima, nezaposlenih u Hrvatskoj oko 140.000, ali i da se oni koji su otišli iz zemlje više ne evidentiraju kao nezaposleni.

Obersnel je istaknuo da 67.000 ljudi u Hrvatskoj prima minimalnu plaću te da je ponižavajuće da više od 70.000 zaposlenih živi ispod granice siromaštva, da je to apsurd. Uz to, oko 12.000 ljudi, među kojima su i radnici 3. maja i Uljanika, nisu primili plaću u zadnja tri mjeseca, rekao je Obersnel ocijenivši kako je to neodgovornost i poslodavaca i Vlade.

Obersnel smatra da se odnos Vlade prema radu i radnicima vidi i u tome što se izgubila godina za rješavanje problema brodogradilišta. Izgubljeno je vrijeme u maštanjima o Končaru i Kermas grupi, zatim se pričalo o Brodosplitu, a sada su sve oči uprte u Kineze, rekao je Obersnel. Naglasio je kako se nada da će to strateško partnerstvo uspjeti, ali da to ne umanjuje odgovornost za jednogodišnje čekanje.

Govoreći o referendumu protiv rada do 67 godine života, kazao je da mladi odlaze iz Hrvatske, a umirovljenicima se produljuje radni vijek.

"Problem je u niskim mirovinama i prevelikoj razlici između plaća i mirovina, zbog toga umirovljenici žele raditi i nakon 65-te," rekao je i ocijenio da duljinu radnog staža ne treba mijenjati, nego treba smanjiti razliku između plaća i mirovina.