Pupovac: Postigli smo jedan od ciljeva kampanje - razotkrili one koje je trebalo razotkriti

Nositelj kanidacijske liste Samostalne demokratske srpske stranke za europske izbore i predsjednik te stranke Milorad Pupovac na završnom predizbornom skupu u Rijeci u petak je rekao kako je SDSS kampanjom već postigao jedan od ciljeva, a to je da je "razotkrio one koje je trebalo razotkriti", govoreći o uništavanju plakata i reakcijama na kampanju.

Osim toga kako je rekao Pupovac, "povezali smo one koji imaju savjest i u svojoj zemlji ne žele trpjeti proizvođače mržnje i nasilnike". Krenuli smo sami kao kandidacijska lista, a prerasli u savez ljudi koji žele drugačiju Hrvatsku i protive se mržnji, netoleranciji i spremnosti na nasilje, istaknuo je.

Ocjenjujući trendove u suvremenoj Europi, Pupovac je rekao da Europa koja se dijeli na bogate i razvijene i one druge, sve siromašnije i nerazvijenije, nema budućnosti. Zemlje poput Hrvatske, Rumunjske, Srbije ili ranije Poljske i Litve ne mogu biti rezervoar radne snage za bogate zemlje a sloboda kretanja ljudi se ne može svesti na to da ljudi odlaze iz svojih zemalja, a one se demografski i ekonomski uništavaju.