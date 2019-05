Predrag Matić: Mi smo željeli Hrvatsku da bude poput Austrije i Švicarske, a ne da hrvatski građani taj san ostvaruju tamo

SDP-ov kandidat na izborima za Europski parlament Predrag Fred Matić poručio je u nedjelju kako hrvatski europarlamentarci tamo trebaju biti zastupnici Hrvatske, a ne političkih stranaka te kako njegova stranka želi Hrvatsku u EU ravnopravnu s drugim članicama.

"Svih 11 ili 12 zastupnika koji odlaze u Europski parlament su prvenstveno zastupnici Hrvatske. Oni koji budu izabrani i odu u Bruxelles ne idu kao predstavnici svojih stranaka nego kao predstavnici Hrvatske," rekao je Matić na konferenciji za novinare u Splitu.

Kazao je i kako ono što njemačka kancelarka Angela Merkel želi Nijemcima, a predsjednik Francuske Emmanuel Macron Francuzima, on (Matić) to isto to želi Hrvatskoj. Sebe smatra eurofilom te poručuje kako Europska unija može puno pomoći Hrvatskoj.