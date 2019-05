Pogledajte koliko je Europska unija učinila sigurnijim promet putnicima na trajektima

Na trajektnim linijama u EU-u svake se godine preveze 400 milijuna putnika. Kad se sljedeći put u nekoj od luka EU-a ukrcate na trajekt, sjetite se svih aspekata svog putovanja koja su uređena pravilima EU-a

Zahvaljujući utvrđenim sigurnosnim standardima kroz luku bi se trebalo proći bez teškoća. Ako brod plovi pod zastavom države Europske unije, onda ga nadležna tijela redovito pregledavaju i provjeravaju sve što je potrebno za sigurnu plovidbu, primjerice vodonepropusnost, sigurnost od požara i istrošenost, poručuju na službenim stranicama What Europe does for me.

Promet putnika i vozila u 2018. godini na državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prijevozu na Jadranu je u porastu u odnosu na 2017. godinu za 1,8 posto putnika i gotovo 5 posto vozila, navodi se na službenim stranicama hrvatske Agencije za obalni linijski pomorski promet.