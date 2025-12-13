Istražni zatvor za mladića koji je ranio policajca: Na teret mu se stavljaju dva nedjela

Na stranicama Županijskog državnog odvjetništva se navodi da su donijeli rješenje o provođenju istrage prema 18-ogodišnjaku zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju i kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

"Postoji osnovana sumnja da je 3. prosinca oko 22,45 sati na području Splita, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, nakon što ga je policijski službenik Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaustavio i zatražio da mu se predstavi, nožem kojeg je imao kod sebe zadao više uboda u tijelo. Nanio mu je ozljede koje su opasne po život", piše u priopćenju.

Dalje navode da ga je u daljnjem napadu spriječio nailazak osobe dok je život žrtve spašen hitnom liječničkom intervencijom. Uz to, sumnjiči ga se i da je prethodno, istog dana, neovlašteno oduzeo tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe.