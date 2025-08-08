Pogledajte kako je u spektakularnoj akciji policije 'pao' lopov iz Varaždina

Varaždinska policija u spektakularnoj akciji uhitila je 30-godišnjaka zbog sumnje da je sredinom srpnja ove godine u Varaždinu ukrao automobil Audi RS7 vrijednosti od oko 110.000 eura.

'Otuđeno je vozilo najprije sakrio u garaži na svojoj adresi stanovanja, da bi ga kasnije koristio prvo bez registarskih oznaka, a potom i s nepripadajućim registarskim pločicama koje je otuđivao na području grada Varaždina', poručili su iz PU varaždinske dodavši da je zbog toga počinio i kazneno djelo krivotvorenja isprava.

U videu kojeg je objavila policija, vide se službenici interventne policije kako ulaze u kuću počinitelja kroz balkonska vrata i pod punom policijskom opremom.