Pogledajte kako je u spektakularnoj akciji policije 'pao' lopov iz Varaždina

Varaždinska policija uhitila je 30-godišnjaka te u njegovoj garaži pronašla ukradeni Audi RS7 vrijedan 110.000 eura. Uz to, pronašli su nešto ukradene robe te drogu. U istoj akciji je pao i 27-godišnjak za kojeg se sumnja da je bio supočinitelj teških krađa
Varaždinska policija u spektakularnoj akciji uhitila je 30-godišnjaka zbog sumnje da je sredinom srpnja ove godine u Varaždinu ukrao automobil Audi RS7 vrijednosti od oko 110.000 eura.
'Otuđeno je vozilo najprije sakrio u garaži na svojoj adresi stanovanja, da bi ga kasnije koristio prvo bez registarskih oznaka, a potom i s nepripadajućim registarskim pločicama koje je otuđivao na području grada Varaždina', poručili su iz PU varaždinske dodavši da je zbog toga počinio i kazneno djelo krivotvorenja isprava.
U videu kojeg je objavila policija, vide se službenici interventne policije kako ulaze u kuću počinitelja kroz balkonska vrata i pod punom policijskom opremom.
Automobil, ukradena roba i droga
Naime, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi 30-godišnjaka, ali i 27-godišnjaka za kojeg se sumnja da mu je pomagao u nedjelima.
Tom prilikom policajci su pronašli ukradeni automobil, registracijske pločice, mobitele, zračne puške i air soft pištolje, tri stabljike indijske konoplje, pet grama marihuane, osam grama kokaina te 18 jointeva.
'Također se sumnja kako je 30-godišnjak zajedno, sa 27-godišnjakom, koristeći otuđeno vozilo, počinio kazneno djelo teške krađe, tako što su obojica došla do trgovine u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu, provalili u istu te otuđili robu u vrijednosti od oko 6000 eura', navode iz PU varaždinske dodajući da će svi otuđeni predmeti biti vraćeni vlasnicima.