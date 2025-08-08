pohvalili se

Pogledajte kako je u spektakularnoj akciji policije 'pao' lopov iz Varaždina

M.Da.

08.08.2025 u 11:38

Policajci iz Varaždina u akciji uhićenja
Policajci iz Varaždina u akciji uhićenja Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: YouTube/PU varaždinska
Bionic
Reading

Varaždinska policija uhitila je 30-godišnjaka te u njegovoj garaži pronašla ukradeni Audi RS7 vrijedan 110.000 eura. Uz to, pronašli su nešto ukradene robe te drogu. U istoj akciji je pao i 27-godišnjak za kojeg se sumnja da je bio supočinitelj teških krađa

Varaždinska policija u spektakularnoj akciji uhitila je 30-godišnjaka zbog sumnje da je sredinom srpnja ove godine u Varaždinu ukrao automobil Audi RS7 vrijednosti od oko 110.000 eura.

'Otuđeno je vozilo najprije sakrio u garaži na svojoj adresi stanovanja, da bi ga kasnije koristio prvo bez registarskih oznaka, a potom i s nepripadajućim registarskim pločicama koje je otuđivao na području grada Varaždina', poručili su iz PU varaždinske dodavši da je zbog toga počinio i kazneno djelo krivotvorenja isprava.

U videu kojeg je objavila policija, vide se službenici interventne policije kako ulaze u kuću počinitelja kroz balkonska vrata i pod punom policijskom opremom.

Automobil, ukradena roba i droga

Naime, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi 30-godišnjaka, ali i 27-godišnjaka za kojeg se sumnja da mu je pomagao u nedjelima.

Tom prilikom policajci su pronašli ukradeni automobil, registracijske pločice, mobitele, zračne puške i air soft pištolje, tri stabljike indijske konoplje, pet grama marihuane, osam grama kokaina te 18 jointeva.

'Također se sumnja kako je 30-godišnjak zajedno, sa 27-godišnjakom, koristeći  otuđeno vozilo, počinio kazneno djelo teške krađe, tako što su obojica došla do trgovine u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu, provalili u istu te otuđili robu u vrijednosti od oko 6000 eura', navode iz PU varaždinske dodajući da će svi otuđeni predmeti biti vraćeni vlasnicima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti