Na tržnici u Bjelovaru svirali limenu glazbu, stigla policija: 'Imate sedam dana da napustite Hrvatsku'

Provedenim provjerama utvrđeno je da strani državljani ne posjeduju dozvolu za boravak i rad niti potvrdu o prijavi rada, zbog čega nisu bili ovlašteni obavljati djelatnost sviranja na javnim površinama i u ugostiteljskim objektima u svrhu ostvarivanja zarade.

Dolaskom policije na mjesto događaja, oko 12 sati, zatečeno je šest državljana Republike Srbije u dobi od 61, 55, 51, 50, 40 i 39 godina, koji su u Republici Hrvatskoj imali prijavljen kratkotrajni boravak . Osobe su potom dovedene u službene prostorije policije radi utvrđivanja okolnosti njihova boravka, priopćili su iz policije.

S obzirom na to da nisu opravdavali svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj, kao i zbog opravdane sumnje da boravak nisu koristili sukladno odredbama Zakona o strancima, policija je provela upravni postupak. U postupku su donesena rješenja o otkazu kratkotrajnog boravka za svih šest državljana Republike Srbije, naveli su iz policije.

Daljnjim postupanjem utvrđeno je da trojica od njih posjeduju važeće dozvole boravka Savezne Republike Njemačke, zbog čega im je, uz rješenje o otkazu kratkotrajnog boravka u Hrvatskoj, izdano i upozorenje o obvezi odlaska u državu članicu Europskog gospodarskog prostora.

Sukladno donesenim rješenjima, stranim državljanima izrečena je zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske odnosno Europskog gospodarskog prostora. Također im je određen rok od sedam dana za dragovoljni odlazak.