Pijani mladić u Puli sletio s ceste, udario u zid; četvero ih je ozlijeđeno

Prema informacijama iz istarske policije, nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1.30 promila upravljao automobilom pulske registracije, kolnikom Ulice Marsovo polje nedaleko nogometnog stadiona "Aldo Drosina" u smjeru Nazorove ulice.

Zbog neprilagođene brzine kretanja skrenuo je u desno izvan kolnika gdje je udario u hidrant, a potom i u zid.