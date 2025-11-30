svi uhićeni

Pijan automobilom usmrtio pješaka, pa s dvojicom pobjegao s mjesta nesreće

M. Šu./Hina

30.11.2025 u 15:43

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marijan Susenj/PIXSELL
Bionic
Reading

Prometnu nesreću s poginulim pješakom u subotu prijepodne u Dubravi izazvao je pijani 24-godišnjak koji se potom udaljio s mjesta nesreće, utvrdila je zagrebačka policija, osumnjičivši zbog nepružanja pomoći još dvije osobe

Upravljajući Opelom zagrebačkih oznaka pod utjecajem 1,16 promila alkohola, 24-godišnjak je oko 10,40 sati vozio Vukomerečkom cestom, gdje je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i naletio na 87-godišnjeg pješaka koji se kretao nogostupom.

Vozač je prije toga naletio na živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 87-godišnji pješak, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Nakon prometne nesreće 24-godišnjak se automobilom udaljio s mjesta događaja, ali se zaustavio zbog oštećenja na vozilu, a potom je zajedno sa 42-godišnjim putnikom iz svog vozila sjeo u drugo vozilo kojim je iza njih upravljao 48-godišnjak te su se svi zajedno udaljili s mjesta događaja, a da nisu pružili pomoć stradalom pješaku.

Istog dana, 24-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće kao i kazneno djelo nepružanja pomoći nakon čega će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Također istog dana, uhićeni su 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik te su obojica prijavljeni zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nepružanja pomoći.

Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u koordinaciji s Ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke.

Zbog provođenja očevida promet se odvijao obilaznim pravcima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti