Maskirana skupina napala 15-godišnjaka: 'Imao je skupu jaknu i najnoviji iPhone'

Petnaestogodišnji dječak iz zagrebačkog Španskog završio je u bolnici nakon što ga je napala maskirana skupina razbojnika, dok se družio s prijateljima u kvartovskom parku. Prema priči majke jednog od mladićevih prijatelja, napad se dogodio u petak kasno popodne iz čista mira. Maskirana skupina, odjevena u crno, natjerala je dječaka da skine jaknu i da im mobitel. "Ja ne znam zašto baš njega, ali moj sin pretpostavlja da je zbog skupe jakne koju je nosio. Imao je i najnoviji iPhone", govori za Index.

'Sve se dogodilo u nekoliko sekundi' Napadnuti je dječak završio u bolnici, iz koje je nedugo zatim i pušten. Njegovi roditelji su u šoku, kao i prijatelji, kojima je žao što mu nisu mogli priskočiti u pomoć. "Sin mi je rekao da se sve dogodilo u svega nekoliko sekundi, nisu se ni snašli. Meni je žao tog dječaka, ali što bi se dogodilo da je moj sin njega išao obraniti i da su ovi izvadili nož ili pištolj? Ja ne znam što oni imaju kod sebe", kaže majka jednog od dječaka koji se tamo zatekao. On joj je opisao kako ih je napala skupina od četiri, pet mladića, vjerojatno ne punoljetnih, ali po njegovom opisu - nabildanih. Bili su odjeveni u crno, s maskama na licu, tako da su im se vidjele samo oči.

Policija u potrazi za počiniteljima Prijatelji napadnutog dječaka su pokušali locirati njegov mobitel, no on je već bio ugašen. Kasnije su raspravljali trebaju li uopće svojim roditeljima reći što se dogodilo. Na kraju su ipak odlučili sve otkriti. "Sin je mislio da ćemo se naljutiti ili prestrašiti, ali sam mu rekla da mi mora govoriti takve stvari. Nije mi cilj kazniti ga, ali mi je cilj zaštititi ga", kaže majka i dodaje da ga više ne pušta da se s prijateljima druži u mračnim parkovima. Iz zagrebačke policije su, pak, potvrdili da je kriminalističko istraživanje u tijeku. To znači da su u potrazi za počiniteljima. "Jučer, 28. studenoga, oko 22.40 sati u Susedgradu, u Hrnetićkoj ulici, u parku, nekoliko nepoznatih počinitelja uz uporabu tjelesne snage počinilo je razbojništvo nad maloljetnikom te mu otuđilo mobitel. Visina materijalne štete iznosi više stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", objavila je policija.