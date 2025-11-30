Otkriveni detalji tragedije u Medulinu: Sin ubio majku pa i sebi oduzeo život

Neslužbeno se doznaje da je riječ o sinu pronađene 79- godišnjakinje, koji je u subotu navečer prvo usmrtio majku, a potom i sebi oduzeo život.

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom, da bi u nedjelju ujutro oko 8,10 sati zaprimila dojavu o mrtvom tijelu u moru u Medulinskom zaljevu.

Angažirani su policijski ronioci koji su u moru pronašli mrtvo tijelo 57-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s pronalaskom tijela starije ženske osobe u kući u Medulinu.