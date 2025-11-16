Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu napadnuti mladi Splićani

Oštećeni su u sukobu ozlijeđeni te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je 21-godišnjak teško ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše, priopćila je zagrebačka policija.

U subotu 15. studenoga oko 4.30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici, na ulici, nepoznati počinitelji prišli su dvojici muškaraca, članovima obitelji, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku te ih tjelesno napali.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a kako doznaje Index, napad se dogodio ispred jednog poznatog narodnjačkog kluba, a napadnuti su mladi Splićani koji su s prijateljima bili na proputovanju. Usputna stanica bio im je Zagreb, gdje su trebali prenoćiti te nastaviti put.

Jedan od Splićana bio je navodno vidno alkoholiziran te mu je izbacivač zabranio ulazak, dok su ostali ušli i nisu radili probleme. Situacija je, tvrde Splićani, eskalirala kada je jedan član grupe izašao iz kluba kako bi provjerio što se događa s prijateljem koji je ostao vani. Došlo je do svađe, a ubrzo su, kako prenosi Index, izbacivači iz kluba izbacili i ostale, uz povike "retardirani tovari, gubite se iz kluba".