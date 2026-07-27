Driftao u koloni po Zagrebu, pa se sam prijavio. Evo kako je kažnjen

Zagrebačka policija je izvijestila da je danas u službene prostorije I. postaje prometne policije Zagreb samoinicijativno pristupio 29-godišnjak. Nakon dovršenog istraživanja protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je utvrdila da je 29-godišnjak u subotu oko 19 sati upravljao Ford Mustangom zagrebačkih registracija južnim kolnikom Slavonske avenije u smjeru istoka.