svatovi na slavonskoj

Driftao u koloni po Zagrebu, pa se sam prijavio. Evo kako je kažnjen

V. B.

27.07.2026 u 15:48

Drifter na Slavonskoj
Drifter na Slavonskoj Izvor: Screenshot / Autor: screenshot HRT
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz snimku objavljenu u subotu na društvenim mrežama, na kojoj se vidi driftanje u svatovskoj povorci na Slavonskoj aveniji u Zagrebu

Zagrebačka policija je izvijestila da je danas u službene prostorije I. postaje prometne policije Zagreb samoinicijativno pristupio 29-godišnjak. Nakon dovršenog istraživanja protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je utvrdila da je 29-godišnjak u subotu oko 19 sati upravljao Ford Mustangom zagrebačkih registracija južnim kolnikom Slavonske avenije u smjeru istoka.

Kretao se u svatovskoj povorci, a policija navodi da je na kolniku na naročito drzak i nepristojan način, naglo povećavao brzinu i kretao s mjesta postižući gornju granicu dopuštenog broja okretaja.

Na taj način je, kako su naveli, namjerno izazvao proklizavanje pogonskih kotača i višestruko okretanje vozila, stvarajući nesnošljivu buku i dim te narušavajući javni red i mir građana. Pravomoćnom presudom sud je 29-godišnjaka proglasio krivim i kaznio ga novčanom kaznom od 700 eura.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti