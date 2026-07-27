Driftao u koloni po Zagrebu, pa se sam prijavio. Evo kako je kažnjen

Policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz snimku objavljenu u subotu na društvenim mrežama, na kojoj se vidi driftanje u svatovskoj povorci na Slavonskoj aveniji u Zagrebu
Zagrebačka policija je izvijestila da je danas u službene prostorije I. postaje prometne policije Zagreb samoinicijativno pristupio 29-godišnjak. Nakon dovršenog istraživanja protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Policija je utvrdila da je 29-godišnjak u subotu oko 19 sati upravljao Ford Mustangom zagrebačkih registracija južnim kolnikom Slavonske avenije u smjeru istoka.
Kretao se u svatovskoj povorci, a policija navodi da je na kolniku na naročito drzak i nepristojan način, naglo povećavao brzinu i kretao s mjesta postižući gornju granicu dopuštenog broja okretaja.
Na taj način je, kako su naveli, namjerno izazvao proklizavanje pogonskih kotača i višestruko okretanje vozila, stvarajući nesnošljivu buku i dim te narušavajući javni red i mir građana. Pravomoćnom presudom sud je 29-godišnjaka proglasio krivim i kaznio ga novčanom kaznom od 700 eura.