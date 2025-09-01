Dijete palo s vrtuljka u parku u Krapini, prevezeno u Zagreb na liječenje

Nakon inicijalnog zbrinjavanja u Zaboku, dijete je upućeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu na daljnje liječenje, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Kako doznaje Zagorje International, policija pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Istraga će obuhvatiti sigurnosne uvjete na igralištu, kao i sve druge relevantne čimbenike koji su mogli doprinijeti nesreći.