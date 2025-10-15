Policija otkrila detalje krvavog incidenta kod škole u Bedekovčini

Prema policijskom izvješću, 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož korišten ranije za konzumaciju hrane, udario drugog učenika u predio prsa. Tijekom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka.

Ozlijeđeni mladić helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Protiv 17-godišnjaka koji je prijatelja ozlijedio iz nehaja podnosi se kaznena prijava zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, stoji u priopćenju policije.