Policija otkrila detalje krvavog incidenta kod škole u Bedekovčini

Kod Srednje škole Bedekovčina jučer je došlo do nesretnog slučaja u kojem je jedan 17-godišnjak teško ozlijeđen, priopćila je Policijska uprava krapinsko-zagorska. Do nesreće je došlo u ponedjeljak, oko 13 sati, kada je jedan maloljetnik, kako navodi policija, „uslijed mladenačke nesmotrenosti, bez namjere nasilničkog ponašanja“, nožem ozlijedio svog vršnjaka
Prema policijskom izvješću, 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož korišten ranije za konzumaciju hrane, udario drugog učenika u predio prsa. Tijekom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka.
Ozlijeđeni mladić helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.
Protiv 17-godišnjaka koji je prijatelja ozlijedio iz nehaja podnosi se kaznena prijava zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, stoji u priopćenju policije.