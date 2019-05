Znate li koliko košta uzdržavanje djeteta i kako se određuje alimentacija?

Alimentacija je stavka koja često izaziva svađe među bivšim supružnicima. Međutim, zakon je u ovom pitanju vrlo jasan pa u postizanju sporazuma ne bi trebalo biti puno nedoumica. Tko mora plaćati alimentaciju, kako se ona određuje i kakve su mjere u slučaju neplaćanja, pročitajte u tportalovu vodiču

Prema Obiteljskom zakonu , roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete dok se školuje u srednjoj školi, odnosno do završetka studiranja, s time da redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do 26. godine života.

Ministarstvo socijalne skrbi svake godine najkasnije do 1. travnja određuje minimalne novčane iznose alimentacije te oni predstavljaju donju granicu iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta.

Minimalni iznosi alimentacije određuju se u postotku od prosječne neto plaće, koja je u 2018. iznosila 6242 kune. Prema zakonskoj odredbi od 1. travnja 2019., minimalna naknada za dijete do šest godina iznosi 17 posto prosječne plaće ili 1061 kunu, za dijete od sedam do 12 godina 20 posto prosječne plaće ili 1248 kuna, a za dijete od 13 do 18 godina 22 posto mjesečne plaće ili 1373 kune.

Alimentacija može biti i niža od propisanog zakonskog minimuma u slučajevima kada roditelj uzdržava dvoje ili više djece ili ako dijete vlastitim prihodima doprinosi svojem uzdržavanju.

Konačna visina alimentacije računa se na temelju tablice koja sadrži tri parametra: prihod roditelja (platni razred), mjesečni iznos uzdržavanja prema dobi djeteta i zajamčeni preostali dio prihoda. Pritom treba naglasiti da se pri utvrđivanju prihoda ne uzima samo plaća, nego i drugi prihodi (honorari, prihodi od imovine i sl.). Tablica se ažurira jednom godišnje (najkasnije do 1. travnja za tekuću godinu) u skladu s kretanjem troškova života.

Ako roditelj uzdržava dvoje i više djece, u izračunu se ne uzima apsolutni zbroj dvije cijele alimentacije, već se konačni iznos umanjuje u prosjeku oko 20 posto. Za roditelje s prihodima do 4500 kuna (prva tri platna razreda) primjenjuju se minimalni iznosi alimentacije.