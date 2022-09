Znate li koja je točno razlika između tri stupa mirovinskog osiguranja?

Sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj

Drugi mirovinski stup

Drugi mirovinski stup je, baš kao i prvi, obvezan. No glavna razlika između ova dva stupa je ta što se drugi temelji na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Poslodavac zaposlene osobe svakog mjeseca izdvaja 5 posto bruto plaće, a navedena sredstva uplaćuje na osobni račun u jednom od obveznih mirovinskih fondova koje je zaposlenik, odnosno osiguranik odabrao. Društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom će doprinose koji su uplaćeni za osiguranika ulagati kako bi ostvario uvećane prinose. Rad društava koji upravljaju obveznim mirovinskom fondovima nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Dodatno, ovaj se stup sastoji od tri kategorije – A, B i C, koje se međusobno razlikuju po rizičnosti i strategijama ulaganja. Tako će se doprinosi u kategoriju A uplaćivati za one osiguranike koji do starosne mirovine imaju deset ili više godina, u kategoriju B za one koji do umirovljena imaju pet ili više godina, a u kategoriju C za osiguranike koji do uvjeta za starosnu mirovinu imaju manje od pet godina. Osiguranici su i sami u mogućnosti birati u kojoj kategoriji žele da im se uplaćuju doprinosi, ovisno o preostalim godinama do umirovljenja.