Žigman o nadzoru nad AZ fondom i gubicima mirovinaca: Nema povrata onima koji su sad pred umirovljenjem

Ruska agresija na Ukrajinu, energetska kriza i pandemija snažno su utjecale na rezultate mirovinskih fondova u ovoj godini, pa su sve tri kategorije ostvarile gubitak za svoje članove. Najmanji gubici su u kategoriji A, koja je inače najrizičnija, a koja je izgubila malo manje od tri posto svoje vrijednosti. U kategoriji B, u kojoj se nalazi gotovo 90 posto građana, izgubljeno je četiri posto uplata, dok je najlošiji rezultat u kategoriji C. U njoj su uglavnom građani pred umirovljenjem, a ta je kategorija zabilježila godišnji pad od šest posto

'Radi se o nekih pet do šest milijardi kuna koje nisu ove godine uspjeli mirovinski fondovi zaraditi svojim članovima', rekao je.

O rezultatima ulaganja mirovinskih fondova, o čemu ovise i naše mirovine, u Dnevniku HTV-a govorio je Ante Žigman, predsjednik Uprave HANFA-e. Žigman je rekao da su mirovinski fondovi, kada je prvi put bila velika recesija, financijska kriza 2008., izgubili 12 posto, a ove godine se gubitak kreće od četiri do pet posto.

Na pitanje hoće li se gubici nastaviti u idućoj godini, kaže da ne bi rekao da se za sljedeću godinu očekuje značajni pad na tržištu, ono je već sada počelo pokazivati određene znakove oporavka.

'Puno se toga na svjetskom tržištu dogodilo što je tijekom ove godine očistilo tržište', dodao je.

Smatra da se ovaj gubitak od pet, šest milijardi kuna može nadoknaditi, kao što se nadoknadio i onaj iz 2008. godine, ali za to je potrebno malo više godina. Oni koji su sada pred mirovinom, taj povrat im neće biti moguć, ali nama kojima treba 15 do 20 godina za mirovinu će to sigurno se vratiti, rekao je.

Oni koji sada idu u mirovinu, dodao je, dobit će jedan dio, ovisno o tome kada idu u mirovinu i koliko će fondovi zaraditi u sljedećih godinu, dvije.