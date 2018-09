Zbog kvara u Petrokemiji stala proizvodnja gnojiva

Iz kutinske Petrokemije u četvrtak su izvijestili da je došlo do zastoja u radu postrojenja amonijak i urea, a ponovna se proizvodnja očekuje sredinom sljedećeg tjedna nakon sanacije i otklanjanja kvara

Kako je kutinski proizvođač mineralnih gnojiva objavio putem Zagrebačke burze, prije dva dana, 11. rujna u 7,35 sati došlo je do kvara na primopredajno mjernoj redukcijskoj stanici Kutina I, a koja je u vlasništvu operatora transportnog sustava Plinacroa, što je za posljedicu imalo iznenadnu obustavu rada proizvodnih postrojenja amonijak i urea.

"Nakon višekratnih pokušaja uspostave i normalizacije rada postrojenja zbog ispada u plinoopskrbnom sustavu Plinacroa konstatiran je kvar na postrojenju amonijak koji će imati za posljedicu zastoj u radu postrojenja amonijak i urea. Ponovna proizvodnja postrojenja amonijak i urea očekuje se sredinom sljedećeg tjedna nakon sanacije i otklanjanja kvara. Sva ostala postrojenja Petrokemije u redovnom su radu i tvrtka je osigurala dovoljne količine mineralnih gnojiva za hrvatsko i ostala tržišta", ističu iz kutinske tvrtke.

Iz Plinacroa su Hini potvrdili da je u utorak ujutro došlo do smanjenja tlačnih uvjeta na mjerno-redukcijskoj stanici Kutina, zbog čega je došlo i do smanjenja količina plina za Petrokemiju, no tlačni su uvjeti stabilizirani za 15-ak minuta.