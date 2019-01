Započela imenovanja direktora novih Agrokorovih kompanija

Nakon što je završen proces registracije novih imena budućih zrcalnih društava Grupe Agrokor, na Trgovačkom sudu u Zagrebu započela je procedura imenovanja uprava/direktora budućih novih kompanija.

Uprave/direktori zrcalnih kompanija u većini kompanija ostat će isti kao i u postojećim društvima Grupe. Do promjena će doći samo u nekoliko manjih tvrtki u kojima su pojedini članovi uprava/direktori samoinicijativno najavili odlaske iz drugih razloga.

Tako će, primjerice, Konzum plus, Ledo plus, Jamnica plus i Belje plus, nastaviti imati iste Uprave koje vode i postojeće kompanije, što će biti slučaj i u ostalim društvima Grupe koja će slijediti istu logiku.