Zahtjevi za odštetama pljušte sa svih strana, hoće li se Boeing nakon nesreće popularnog zrakoplova uspjeti opet vinuti u visine

Prizemljivanje cijele flote određene serije aviona nije novost za Boeing, čiji je model B787 Dreamliner prije šest godina proveo tri mjeseca na zemlji, no sada se radi o sedam puta više aviona i to iz serije koja ima više od pet tisuća narudžbi i čije isporuke aviokompanije željno iščekuju

Vijesti o novoj tragediji i odluka o tome da se prizemlji cijela flota najpopularnijeg Boeingova zrakoplova velik su udarac za američku korporaciju. Boeingov model 737 MAX je relativno nova serija aviona koja je u komercijalnu upotrebu ušla tek prije dvije godine. Serija je nastala daljnjim razvojem osnovnog modela B737 i pokazala se iznimno popularnom među aviokompanijama. Otkad je 2011. najavljen njen dolazak, pa sve do danas, naručeno je više od pet tisuća komada, a u protekle dvije godine, koliko se proizvodi, isporučeno ih je oko 350.

Kao uzrok za nesreću u Indoneziji identificirana je novouvedena opcija u ovaj moderni avion koja bi trebala pomoći u upravljanju, no čini se da zbog nepouzdanosti i izostanka informacija o njenim mogućnostima dolazi do remećenja stabilnosti leta koja je u Indoneziji imala tragične posljedice. Dosad raspoložive informacije ukazuju na veliku sličnost i s tragedijom u Etiopiji.

Uz cijenu koja se, ovisno o konačnoj varijanti pojedinog aviona, kreće u rasponu od 100 do 130 milijuna dolara, riječ je o programu čija vrijednost po cjeniku doseže i 600 milijardi dolara, mada aviokompanije prilikom narudžbi redovito dobivaju znatne popuste. Prema posljednjim informacijama, cijela flota aviona B737 MAX ostat će na zemlji barem do kraja travnja, a to će zasigurno izazvati brojne probleme aviokompanijama, posebno onima koje imaju po nekoliko desetaka aviona tog modela i koje su planirale zamjenu svojih starih aviona novima u idućih nekoliko mjeseci.

Norveški diskontni avioprijevoznik Norwegian Air već je najavio da će od Boeinga tražiti odštetu zbog izgubljenih prihoda i nastalih troškova, a može se očekivati da će slično postupiti i dobar dio od pedesetak drugih aviokompanija koje je pogodilo prizemljenje serije B737 MAX. Dionice Boeinga su u posljednjih nekoliko dana potonule za više od deset posto, ali njihov pad samo je jedna od mogućih posljedica za korporaciju.