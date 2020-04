Zaba mirovine počinje isplaćivati od 8. travnja, u poslovnicama po abecednom redu

Zagrebačka banka (Zaba) uvela je posebne mjere za vrijeme isplate mirovina, koja iznimno kreće 8. umjesto 10. travnja, pri čemu na umirovljenike apelira da mirovinu podižu na bankomatima, dok one koji će ipak dolaziti u poslovnicu poziva da poštuju predviđeni abecedni red

Iz Zabe u priopćenju od petka navode da u skladu s razvojem situacije i mjerama koje su donijela nadležna tijela, i dalje poduzimaju dodatne radnje kako bi zaštitili svoje klijente, istovremeno im neometano pružajući bankarske usluge.

"Kako bi umirovljenicima omogućila što sigurnije i jednostavnije podizanje mirovina, Zagrebačka banka će, u suradnji s državnim tijelima, mirovine za ovaj mjesec isplaćivati već od 8. travnja. Na taj način želimo smanjiti istovremeni dolazak većeg broj umirovljenika u poslovnice te time zaštititi njihovo zdravlje", kažu iz te banke.

Savjetuju umirovljenike da, s obzirom na situaciju i povećan oprez, na dan isplate mirovina koriste mogućnost podizanja gotovine s bankomata, pri čemu i podsjećaju da su ukinuli naknadu za podizanje gotovine s debitnim karticama građana na bankomatima svih banaka u Hrvatskoj.

Umirovljenike koji trebaju dodatne informacije o kartici ili ne posjeduju PIN iz Zabe upućuju na telefonski broj 01 3789 620 kojim mogu zatražiti ponovnu dostavu PIN-a.

Dolazak u poslovnicu po početnom slovu prezimena

Onim, pak, umirovljenicima koji nisu u mogućnosti koristiti usluge digitalnog bankarstva, mreže bankomata i kartičnog plaćanja, iz Zabe savjetuju da zatraže pomoć osoba koje imaju punomoć izvršiti transakcije umjesto njih.

U slučaju da ipak moraju posjetiti poslovnicu, klijente mole da provjere dostupnost najbliže poslovnice na stranicama banke ili na besplatnom telefonu 0800 00 24.

Prva tri dana isplate mirovina, od 8. do 10. travnja, većina poslovnica banke bit će otvorena. Prilikom ulaska u poslovnicu umirovljenici će imati prednost, a također, kako bi se u danima isplate mirovina broj ljudi u poslovnicama što više smanjio, Zaba umirovljenicima savjetuje da u poslovnice dolaze abecednim redom prezimena po danima i to onih s prezimenima s početnim slovima od A do H u srijedu, 8. travnja, oni s prezimenima od I do O 9. travnja, a s prezimenima od P do Ž u petak, 10. travnja.

Otvaraju se i neke privremeno zatvorene poslovnice

Iznimno za vrijeme isplata mirovina od 8. do 10. travnja, otvoriti će i se i trenutno zatvorene poslovnice u Humu na Sutli, Konjščini, Okučanima, Vidovcu, Lepoglavi i Pregradi, a radno vrijeme će im biti od 8 do 12 sati.

Zaba moli sve ostale klijente da u dane isplate mirovina pokušaju odgoditi dolazak u poslovnice te na taj način daju prednost i pruže dodatnu sigurnost starijim građanima kojima je dolazak u poslovnice neophodan.

U skladu s mjerama opreza, klijente također molimo da poštuju preporučenu udaljenost između bankara i klijenta te između klijenata međusobno, zaključuju iz Zabe.