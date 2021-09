Vujčić: Ne vidim neki veliki rizik od inflacije

Gost RTL Direkta bio je guverner HNB-a Boris Vujčić, a teme su bile inflacija, uvođenje eura i prešutni minusi

Vas nije strah rasta inflacije? U SAD-u je negdje oko 6 posto...

U SAD-u je viša stopa inflacije, međutim tamo je i ekonomija pregrijanija, imaju još uz to i snažne fiskalne stimuluse koji su jači od europskih i ne vidim da bi se u ovom trenutku takva stopa inflacije mogla dogoditi u Hrvatskoj, očekujemo da će na razini godine stopa inflacije biti 2,2 posto. To je u principu i cilj Europske središnje banke pa nas to ne bi u tom pogledu trebalo zabrinjavati. Problem je ako dođe do promjene očekivanja, rasta plaća, međutim to u ovom trenutku to ne vidimo. Značajni dio te inflacije dolazi iz toga što su tzv. lanci ponude u svijetu u ovom trenutku poremećeni. Korona je sve to poremetila, sad imate kontinente na kojima ima puno kontejnera, neke zemlje na kojima ih nemate. Imate situaciju da je još uvijek putni promet, avionski, na vrlo niskoj razini i sve ono što je sa putnicima letjelo u avionima, ne može letjeti...Onda su poduzeća formirala jako velike zalihe koje nikad nisu imale i koja logistički predstavljaju problem, recimo u autoindustriji imate pune parkinge automobila do kojih ne možete doći u ovom trenutku. Sve to treba proći neko vrijeme da se raščisti i da se ponovno vratimo u ono što smo imali 2019. godine, jedan dobar mehanizam i onda će cijene lagano početi padati. Ja bih rekao da se neće dogoditi u sljedećih 6- mjeseci.