Vujčić komentirao bankarsku krizu: 'Novac u hrvatskim bankama je vrlo siguran'

Može li se bankarska kriza iz Švicarske preliti u Hrvatsku? U razgovoru za Dnevnik Nove TV guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić govori o tome jesu li hrvatske banke sigurne, koliko će rasti kamate na kredite i zašto bi uskoro ipak moglo prestati divljanje cijena nekretnina

Na konstataciju da je i švicarska banka Credit Suisse bila dobro kapitalizirana, ali je na kraju mora spašavati najveća tamošnja UBS, Vujčić je odgovorio: 'Ona je bila solidno kapitalizirana, ali ne kao hrvatske banke. Drugo, to je banka koja je već neko vrijeme imala problema s poslovnim modelom i rezultatima. Godinama imaju probleme, tako da ono što se dogodilo nije bilo neko veliko iznenađenje'.

Dodao je da su depoziti hrvatskih štediša osigurani do 100.000 eura. 'Tko god ima depozite do tih iznosa se ne mora brinuti. Čak i u najgorem slučaju, kojeg ne predviđamo i koji u ovom trenutku nije realan, njihovi depoziti su sigurni. Otprilike 55-60 posto svih depozita u hrvatskim bankama je osigurano', rekao je za Dnevnik Nove TV.

Upitan je i o cijenama kredita u Hrvatskoj. 'Cijene kredita rastu, ali blaže nego u eurozoni zato što smo imali specifične stvari poput popuštanja mjera monetarne politike. Ono što vidimo je da su krediti poduzećima rasli s dva na tri posto, a stanovništvu za pola posto', odgovorio je guverner.

Također je rekao da je vrhunac inflacije prošao i da će ona padati, no da to neće ići brzo. 'Mi očekujemo da će u 2023. prosječna stopa biti sedam posto, što je niže od dvoznamenkaste inflacije koju smo imali 2022. godine. Definitivno smo u smjeru pada i to će se nastaviti prema kraju godine', ustvrdio je Vujčić.