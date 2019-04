'Vrhovni sud nije donio nikakvu presudu u slučaju 'švicarac', a Aleksić zaziva paralizu sudstva'

Vrhovni sud u utorak je objavio rješenje prema kojem svi bivši dužnici u švicarskim francima koji su konvertirali kredite u eurske imaju pravo na tužbe protiv banaka i obeštećenje za preplaćene kamate. Lider Udruge Franak Goran Aleksić pozvao je građane da tuže banke. No predsjednik Hrvatske udruge banaka odmah mu je uzvratio i upozorio građane da rješenje Vrhovnog suda ne znači da će svi i dobiti spor na sudu

U potencijalnim tužbama sudovi će morati provesti i skupa vještačenja što će ih na kraju platiti stranka koja izgubi, a dosadašnja sudska praksa pokazuju da sporove dobivaju i građani i banke. Daleko je veći problem, rekao nam je Adrović, to što je slučaj Franak postao hrvatski fenomen kojeg nema nigdje u svijetu i koji pred zid pravne nesigurnosti danas stavlja banke, a sutra bi mogao i sve druge sektore našeg gospodarstva.

Zbog čega smatrate da Goran Aleksić iz Udruge Franak obmanjuje javnost i manipulira kada poziva građane na podizanje privatnih tužbi protiv banaka? Vrhovni sud je 2. travnja izdao rješenje. Nije izdao presudu ni objavu. Rješenje je procesnopravni instrument kojim se rješavaju takve stvari. Sud je tehnički na zahtjev tužiteljice odgovorio na njeno pitanje ima li tužitelj pravni interes tražiti poništenje ništetnosti nekih ugovornih odredbi, a odgovorio joj je da svaki građanin Hrvatske ima pravo tražiti pravnu zaštitu. Što to konkretno znači za bivše dužnike u švicarskim francima? To znači da se, kao i većina slučajeva koji dođu do Vrhovnog suda, vraćaju na prvostupanjski sud. Vrhovni sud je zapravo rekao da prvostupanjski sud mora provesti sudski postupak i dokazivanje, što upućuje na to da će se koristiti i usluge vještaka. Ti će procesi biti dugotrajni, vrlo složeni i samim time skupi. Naglašavam - skupi jer će te sudske troškove netko morati platiti, a to je ona stranka koja izgubi spor. Hrabro je reći da su to jednostavne tužbe i pozivati ljude na podizanje tužbi. To će biti mnoštvo sporova koji će, kao i do sada, završavati u korist jedne i druge strane. Zbog toga ne mislimo da je dobro stvarati atmosferu euforije.

Mislite li da će velik broj građana koji su imali kredite u švicarskim francima krenuti u dizanje privatnih tužbi nakon rješenja Vrhovnog suda? Teško je reći. Ovakvi istupi Udruge Franak potaknut će dio ljudi na tužbe, ali ti ljudi trebali bi sagledati u koji rizik se upuštaju u slučaju gubitka spora. Apeliramo na ljude samo da procijene rizik. Imate li podatak o tome koliko je privatnih tužbi protiv banaka podignuto do danas, koliko ih je dosuđeno i s kojim ishodom? Nažalost, nema takve statistike, ali to je mali broj, najviše nekoliko tisuća. Ako se krene s masovnim tužbama, kakve zaziva Udruga Franak, pravosuđe bi bilo paralizirano. Naši sudovi to ne mogu probaviti. U hipotetskom scenariju masovnih tužbi građana za obeštećenje i presuda u njihovu korist, koliko bi mogli dosegnuti troškovi banaka i je li sustav stabilan? Jedina brojka koja kruži ona je koja se pojavljuje u medijima i ona iznosi od 10 do 15 milijardi kuna, ali nitko ne može procijeniti njezinu točnost. I već to zabrinjava. Ukupni kapital banaka je oko 60 milijardi kuna, što znači da bi gubitak četvrtine kapitala bio alarmantan. No nadajmo se da to toga neće doći. Sjetimo se samo famoznog lex Škibole, koji je predstavljen kao rješenje za dvije do tri tisuće dužnika i koji je Sud Europske unije odbacio iz formalnih razloga.