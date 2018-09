Vodeći hotelijeri okrivaju najnovije trendove u turizmu na Best Stay konferenciji u Dubrovniku

Više od 60 govornika iz vrhunskih hotela i turističkog sektora iz cijelog svijeta okupit će se uz 300 kolega sudionika od 8.-10. studenog 2018. u Rixos Libertas hotelu u Dubrovniku na četvrtom izdanju Best Stay konferencije. Predstavit će se uspješne studije slučaja, panel diskusije i radionice kako bi se svi hotelijeri željni novih znanja, vještina i uspjeha upoznali s najnovijim svjetskim trendovima i tehnologijama.

Osim stjecanja novih znanja i vještina, Best Stay konferencija se profilirala kao centralno B2B mjesto susreta i razmjene ideja, upoznavanja novih poslovnih partnera, stvaranja konkretnih prilika te povezivanja vodećih hotelijera. Kroz godine, Best Stay konferencija se razvila iz regionalne u međunarodnu sa sudionicima iz Velike Britanije, Belgije, SAD-a, Turske, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Austrije, Italije, Slovenije i drugih zemalja.

Organizatori najavljuju bogat trodnevni program koji uključuje predavače iz domaćih i međunarodnih lanaca hotela, boutique hotela i tvrtki u turizmu poput Radisson Hotel Group, Courtyard by Marriott, Maistra, Hilton, Kempinski, Holiday Inn, AccorHotels, IHG, Falkensteiner, Ritz-Carlton te mnogih drugih.

Osim nove lokacije konferencije u Dubrovniku, organizatori i ove godine najavljuju dodjelu nagrada za one najbolje u turizmu, ​Best Stay Awards u osam kategorija​. Zanimljivi dodatak ovogodišnjem izdanju također je i praktična radionica na temu ljudskih resursa (HR), koja će se održati u subotu 10. studenog na posebnoj lokaciji izvan hotela.

„Sudionici na Best Stay konferenciju dolaze ne samo iz cijele Hrvatske i regije, već iz cijelog svijeta. Iz godine u godinu konferencija raste i privlači upravo one hotelijere koji su okrenuti prema najnovijim trendovima i koji žele napraviti konkretan posao, upoznati prave kontakte i kvalitetno raditi, kako bi dugoročno privukli kvalitetne goste. Program je strateški osmišljen tako da omogućava povezivanje s ključnim dionicima koju su bitni za razvoj poslovanja i kvalitete“, izjavila je Anja Profozić, direktorica Proper d.o.o., organizatora Best Stay konferencije.