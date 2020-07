Vlada donijela program jamstava za poduzetnike u kulturi i otpisala dugove korisnicima državnih stanova i poslovnih prostora

Vlada je u četvrtak donijela program jamstava za kredite poduzetnicima u kulturi i kreativnim industrijama, čime se tim djelatnostima prvi puta omogućuju povoljni krediti te odluku o otpisu potraživanja po računima za državne stanove i poslovne prostore zbog pandemije i potresa u Zagrebu.

Predstavljajući program jamstava za kredite za kulturu i kreativu, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek na Vladi je kazala da su ga izradili u relativno kratko vrijeme, ističući da su za to dobili i suglasnost Europske komisije 17. lipnja, te da je predviđeno da se program realizira do kraja ove godine i njime osiguraju krediti do iznosa od 300 milijuna kuna.

"Najveći ukupni iznos jamstva po pojedinom poduzetniku ne bi smio prijeći 800.000 eura po kreditu, rok otplate će biti najkraći godinu, a najdulji pet godina, dok će se državno jamstvo osigurati na sto posto glavnice pojedinačnog kredita", naglasila je ministrica, dodajući da je program prije svega namijenjen za pomoć za likvidnost onih koji su uslijed pandemije došli u poteškoće.