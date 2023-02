Stručnjaci za tportal: Naše tržište rada tek ulazi u pravu renesansu, no moramo napraviti 'veliko pospremanje'

Koja su najtraženija zanimanja i što će se tražiti u budućnosti?

'I dalje su to prodavači, konobari, kuhari te ostali koji rade u ugostiteljstvu, turizmu te prodaji. Međutim nama nedostaju radnici u apsolutno svim djelatnostima i zanimanjima, krenuvši od nekvalificiranih i kvalificiranih radnika, preko onih sa srednjom stručnom spremom, pa sve do visokoobrazovanih radnika te specijalista različitih profila i struka. Situacija će se brže mijenjati ako uvedemo brze promjene i pratimo trendove. Jednostavni te ponavljajući poslovi uskoro će biti potpuno automatizirani, a određena istraživanja, kao i iskustva s američkog tržišta, pokazuju da će u narednim godinama doći do svojevrsne polarizacije radnih mjesta. Prema svemu sudeći, nastavit će se snažna potražnja za pomoćnim i niskokvalificiranim poslovima, kao i onima koje obavlja visokokvalificiran, specijaliziran i stručan kadar, dok će se 'sredina' postepeno prazniti. Još uvijek to nije iza ugla, ali tržište rada kreće se u tom smjeru', predvidio je Žonja.