[VIDEO] Morski hvatač vjetrova bit će viši od Eiffelova tornja, a strujom će opskrbljivati čak 80.000 kućanstava!

Norveškom izumitelju Asbjørnu Nesu na pamet je došla ideja koja bi mogla radikalno promijeniti proizvodnju električne energije iz energije vjetra. Riječ je o takozvanom 'hvataču vjetra', odnosno ogromnom 'jedru' na moru visine Eiffelova tornja. Samo jedna takva jedinica proizvodila bi dovoljno električne energije za 80.000 kućanstava

Posebna vrsta turbine dominirala je u industriji iskorištavanja energije vjetra: horizontalna osovina vjetroturbine . To je visoki stup koji podupire ogromne oštrice što se okreću, ostavljajući dojam svojevrsne svemirske vjetrenjače, piše IFL Science .

'Tehnologija stvaranja plutajuće strukture na moru dobro je poznata, posebno u industriji nafte i plina. Imate naftne platforme koje su fiksirane za morsko dno i nepokretne. Iako turbine nisu novost, inovativan dio je dizajn – način na koji sve to spajate u sustav koji se razlikuje od svega ostalog na tržištu', rekao je za IFLS Ronny Karlsen , financijski direktor tvrtke Wind Catching Systems AS .

'S vjetrovima na moru, trenutačno vam je potrebno mnogo specijaliziranih plovila s dizalicama da biste došli do turbina', objasnio je za IFLS. 'Ono što ćemo učiniti je izgraditi sustav dizala da bismo smanjili operativne troškove', dodao je.

Još jedna briga za obnovljivu energiju u budućnosti je kako optimalno povećati potencijalnu proizvodnju. Iako su u tom smjeru učinjeni značajni pomaci u pogledu energije vjetra, Karlsen je objasnio IFLS-u da još uvijek postoje neke prepreke koje je potrebno prevladati.

'S konvencionalnim turbinama, kad brzina vjetra dosegne 12 metara u sekundi - počet će naginjanje oštrica. Električna energija će se i dalje proizvoditi, ali se neće povećavati ona koja se dobiva pri snazi vjetra od 12 m/s. To se događa kako ne bi došlo do prebrzog okretanja oštrica. Oštrice u 'hvataču vjetra' mogu se vrtjeti mnogo brže, i do brzine vjetra od 17 ili 18 m/s', objasnio je.