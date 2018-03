Vidaković: Sljedećih pet godina imamo zagarantiranu policu Konzuma

'Da tako kažem, sljedećih pet godina imamo zagarantiranu policu u Konzumu', zadovoljno je nakon dvodnevnog sastanka Agrokorovih vjerovnika i izvanredne uprave koncerna u Zadru kao najveće postignuće ocijenila Marica Vidaković, predstavnica dobavljača

'Hvala gospodinu Wagneru, ali ja ne mislim da je dobro da me hvalio. Radije bih da me hvale moji dobavljači, ali rekla bih da do toga trebamo još pričekati. Ovo je prva etapa. Do cilja ćemo doći svakako, ali ono što smo u prvoj fazi postigli to je da je granični dug, na neki način, više-manje riješen', rekla je u razgovoru za N1 Vidaković te dodala kako ostaje tehnika koju će riješiti idući tjedan.

Kada je Ante Ramljak podnio ostavku Vidaković je ocijenila kako je hrvatsko gospodarstvo nikad ugroženije te da bi mogla uslijediti paraliza cijelog procesa. Je li se sada smanjila opasnost od te paralize?

'Smanjila se je, do trenutka do kada se ne potpiše nagodba. Ne mogu reći da je ona krajnje otklonjena. Mogu reći da smo korak naprijed, da su pozicije dobavljača bolje. No pitate li me jesam li skroz zadovoljna, nisam. Bit ću kad potpišemo to', rekla Vidaković.

Na upit što očekuje od idućeg sastanka koji je najavljen za dva tjedna, rekla je:

'Puno je prepreka, ali istkanula bih jednu pogodnost, a ta je da smo postigli vrlo visok stuapnj usuglašenosti s dijelom financijskih vjerovnika oko budućih pet godina konzuma i pozicije hrvatskih dobavljača. To je nešto što će biti unutar samog nacrta nagodbe, mogu reći da je to jedno od najvećih postignuća i to je neka garancija u kojoj svi dovaljači Konzuma mogu lakše disati. Da tako kažem, sljedećih pet godina imamo zagarantiranu policu'.