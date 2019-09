Veliki modni mjesečnici na strogoj dijeti, najviše smršavili Elle, Harper's Bazaar, InStyle i Vogue, Marie Claire se još opire

Rujanska izdanja modnih mjesečnika, koja su u najboljim vremenima premašivala 500, pa čak i 800 stranica, najvažnija su njihova izdanja u godini te su s vremenom dosegnula poseban status koji čak niti digitalizacija nije uspijevala jače načeti, no situacija se posljednjih godina ipak mijenja i ona sve više postaju nalik na izdanja ostalih mjeseci

U svijetu tiskanih medija informacija o padu tiraže ili smanjenju broja stranica nije nikakva novost, a tom se trendu ne mogu više oduprijeti ni najpoznatiji magazini, kao ni njihova najvažnija izdanja. Američki internetski portal Folio , posvećen praćenju industrije magazina i časopisa, nedavno je objavio neugodnu procjenu da rujansko izdanje modnih magazina postaje baš kao i svako drugo njihovo izdanje. Težinu ovoj procjeni daje status koji rujanski broj ima u modnoj, ali i medijskoj industriji. Dok je digitalizacija još prije dvadeset godina počela rešetati ostale tiskane medije – od mjesečnika, preko tjednika pa sve do dnevnih novina – rujanski broj najvećih modnih magazina uspijevao se održati sve do posljednjih nekoliko godina.

Krajem prošlog desetljeća snimljen je čak i dokumentarni film u kojem je prikazano višemjesečno planiranje i uređivanje rujanskog izdanja američke verzije magazina Vogue za 2007. godinu. U filmu naslovljenom jednostavno 'Rujansko izdanje' (engl. The September Issue) prati se napeti odnos između kreativne direktorice Voguea, bivše manekenke Grace Coddington , i legendarne glavne urednice Anne Wintour . Taj broj Voguea imao je čak 840 stranica .

S vremenom je tako rujanski broj modnih magazina dosegnuo poseban, gotovo kultni status. Prestiž je vidljiv i iz posebnih napora koji se ulažu u to izdanje, pa magazini često imaju i gostujuće urednike. Primjerice, u ovogodišnjem britanskom rujanskom izdanju Voguea gostujuća urednica je Meghan Markle , vojvotkinja od Sussexa.

Portal Folio se posljednje četiri godine posvetio mjerenju debljine i težine pojedinih izdanja, na što su se odlučili zbog izostanka točnih informacija o vrijednosti prodanih reklama. Kako se američki magazini i dalje tiskaju na jednakom, kvalitetnom papiru, mjerenje ovih karakteristika može biti dobar pokazatelj trendova u tiskanim magazinima.

U svoju neznanstvenu analizu uključuju rujanske brojeve najprodavanijih američkih modnih magazina: Elle, Harper's Bazaar, InStyle, Marie Claire i Vogue. Gledano po težini od 2016. do 2019., najviše je smršavio Elle, čija je masa smanjena za 55 posto, a na sličnoj dijeti bili su i Harper's Bazaar te InStyle jer su ove godine za 42 posto lakši nego 2016. Vogue je danas za trećinu lakši nego prije tri godine, ali je još uvijek najteži u kategoriji modnih mjesečnika i njegovih 1,25 kg američkim će poštarima i dalje pružati sasvim solidan dodatni trening prilikom dostave pretplatnicima. Marie Claire je u posljednje četiri godine zabilježio najmanji pad težine, tek 12,5 posto, i težina mu se čak povećala ove godine u odnosu na prošlu, no on je i inače bio najmanji među spomenutih pet magazina.