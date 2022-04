Vedriš: U ovom trenutku punjenje proračuna nije u prvom planu već održavanje konkurentnosti

Inflacija donosi sve veće izazove. Svjetska banka najavljuje drastičan rast cijena. Energetska kriza potresa Europu. Hrvatsku očekuje ipak sporiji rast BDP-a. Što će Vlada poduzeti da ublaži udar na gospodarstvo i standard građana? Kakva je ostavština uskoro bivšeg ministra gospodarstva, što će dočekati njegova nasljednika?

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u uvodu je rekao kako se ne piše crno hrvatskom gospodarstvu.

- Ono je u proteklih 5,6 godina od izlaska iz one stagnacije koja je trajala do 2015. godine pokazalo žilavost, rast i napredovalo. Zbog toga vjerujem da će ova godina neovisno o relativno visokoj stopi inflacije koja se očekuje, biti pozitivna. Stopa gosparskog rasta od 3 boda u projekcijama ministarstva financija to i potvrđuje. Ovo je vrlo kompleksna godina s obzirom na cijene energenata i krize s kojom smo suočeni u Europi i cijelom svijetu, rekao je.