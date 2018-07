Usporen rast BDP-a u drugom tromjesečju, hoće li ga svjetsko srebro u nogometu pogurati?

Analitičari Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ) na temelju kretanja CEIZ indeksa za svibanj očekuju da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u drugom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,3 posto, što je blago usporavanje u odnosu na rast od 2,5 posto u prvom tromjesečju

CEIZ indeks je u svibnju ove godine zabilježio rast vrijednosti od 0,23 indeksnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Ujedno, vrijednost indeksa u svibnju bila je i za 0,12 indeksnih bodova manja u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u prvom tromjesečju 2018. godine, objavili su u utorak iz EIZ-a.

"To upućuje na zaključak da je ekonomska aktivnost u zemlji u drugom tromjesečju na neznatno nižoj razini u odnosu na prvo tromjesečje, kada je tromjesečna stopa promjene BDP-a iznosila 2,5 posto. Međutim, s obzirom na to da je vrijednost indeksa u svibnju bila niža u odnosu na isti mjesec prošle godine, možemo zaključiti da neznatno jačanje ekonomske aktivnosti sredinom drugog tromjesečja nije toliko intenzivno kao što je to bio slučaj u drugom tromjesečju prošle godine", navode iz EIZ-a.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, analitičari EIZ-a očekuju da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u drugom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,3 posto, što je tek blago usporavanje stope rasta BDP-a od 2,5 posto ostvarenih u prvom tromjesečju.