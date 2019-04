Ulagači u investicijske fondove ove godine trljaju ruke, pogledajte tko je okrenuo najviše novca

Pad kamatnih stopa na simboličnu razinu i porast inflacije učinili su štednju u bankama potpuno neisplativom. U potrazi za unosnijim oblicima ulaganja sve više građana okreće se investicijskim fondovima, o čemu svjedoči kontinuiran rast njihove imovine

U konkurenciji 96 otvorenih investicijskih fondova kao najbolji eurski niskorizični otvoreni fond u 2018. proglašen je ZB plus . Najbolji kunski niskorizični fond je Auctor Plus , a najbolji obveznički je Erste Adriatic Bond .

'U Hrvatskoj gotovo 224 tisuće građana ulaže u fondove, što je porast od 21 posto u proteklih pet godina, a njihovo prosječno ulaganje iznosi 50,6 tisuća kuna ', naglašeno je u četvrtak na dodjeli godišnjih nagrada Top of the Funds u Hrvatskoj gospodarskoj komori .

Nagradu za najbolji mješoviti fond dobio je PBZ Allianz Portfolio, dok je kao najbolji dionički fond nagrađen PBZ Equity. Nagrada za najbolji posebni otvoreni investicijski fond otišla je fondu PBZ Conservative 10.

U eri niskih kamatnih stopa investicijski fondovi nude mogućnost viših zarada, ali u većini slučajeva podrazumijevaju i veći stupanj rizika, što znači da u nepovoljnim okolnostima mogu donijeti gubitak.

Uvjerili su se u to ulagači u dioničke i mješovite fondove prošle godine, kada su gotovo svi fondovi iz ove dvije kategorije zabilježili gubitke. Minusi dioničkih fondova varirali su u rasponu od -0,32 posto (Allianz Equity) do -21,52 posto (Platinum Blue Chip), a mješovitih u rasponu od -0,79 posto (HPB Bond Plus) do -9,88 posto (OTP uravnoteženi).