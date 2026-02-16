Uber najavio širenje poslovanja u Europi

Širenjem će Uber ući i u Austriju, Dansku, Finsku i Norvešku.

Američka tvrtka očekuje da će im taj potez u iduće tri godine generirati dodatne bruto rezervacije vrijedne milijardu dolara.

"Vidimo snažnu potražnju trgovaca i potrošača za Uberovom platformom i mislimo da je vrijeme da podignemo ljestvicu, promijenimo stvari i stvorimo veću vrijednost u cijeloj toj kategoriji", rekla je voditeljica globalne dostave Ubera Susan Anderson.

Prošli tjedan Uber je objavio da će preuzeti dostavnu podružnicu turskog Getira od Mubadale, dioničara s kontrolnim paketom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i time učvrstiti poziciju na turskom tržištu.