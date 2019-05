Uber i Lyft: Dobri za korisnike, loši za burze

Poznate kompanije koje stoje iza aplikacija za ugovaranje prijevoza taksijem ovih dana izlistale su svoje dionice na burzi, a njihovo kretanje i analize poslovnih izvještaja ne ulijevaju previše optimizma u bezbrižnu buduću vožnju, nego prognoziraju pad broja vozača i višu cijenu usluge

Sve do ovih dana ti su rezultati bili uglavnom briga tek osnivača, odnosno vlasnika i menadžmenta tih kompanija. Obje su kompanije pratile tipičan razvojni put malih tehnoloških tvrtki. Ideju i njenu realizaciju te širenje poslovanja u proteklih nekoliko godina pratio je najvećim dijelom tzv. poduzetnički kapital – ulagači i fondovi spremni investirati u mlade perspektivne tvrtke, a koji preuzimaju određeni vlasnički udio u nadi da će ta mala tvrtka dovoljno porasti da im se to isplati u srednjem ili duljem roku.

U dosezanju profitabilnosti, nasuprot takvom smanjivanju troškova, stoji i opcija povećanja prihoda, što znači da bi došlo do rasta cijene korištenja njihovih usluga. Jedan od glavnih aduta u osvajanju tržišta Uberu, Lyftu i drugim sličnim kompanijama upravo je konkurentna cijena, kojoj klasične taksi kompanije teško mogu parirati. Podizanje cijene usluge potencijalno je problematično jer se logično očekuje da će takav potez dovesti do smanjenja broja korisnika.

Pesimistična očekivanja dosežu čak i do predviđanja da Uber i Lyft nikada neće biti profitabilni. Obje su kompanije bile atraktivne tehnološke zvijezde dok su naglo rasle i zauzimale nova tržišta, no sada se već radi o ozbiljnim korporacijama koje bi uskoro morale početi ostvarivati profit. Skepsa se može vidjeti i iz kretanja cijene dionica.

Do danas, tjedan dana nakon izlistavanja, dionica se oporavila i čak je premašila svoju početnu cijenu, no taj rast može se pripisati kratkoročnom optimizmu koji je donijela objava američkog Nacionalnog odbora za radne odnose, u kojoj stoji da se vozači Ubera ne smatraju zaposlenicima kompanije. Pravni status vozača Ubera vrlo je značajan kamen spoticanja na svim tržištima na kojima posluje ta kompanija jer o njemu ovise mnoge druge potencijalne obaveze korporacije. Tek će se u idućim tjednima moći reći nešto više o Uberovoj sudbini na burzi, iako se mora primijetiti da optimizma opasno nedostaje.

Stručnjaci su oprezni u prognozama i iako su rijetki oni analitičari koji bi preporučili prodaju tih dionica, nema oduševljenja financijskim pokazateljima, za razliku od oduševljenja praktičnošću i dostupnošću samih aplikacija. Korisnicima koji do svojih destinacija stižu lako, jeftino i jednostavno to u ovom trenutku ipak nije važno, a do trenutka u kojem Uber i svi drugi uberi budu prisiljeni povisiti cijene, ako do njega uopće dođe, neka uživaju u vožnji.