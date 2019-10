'U tih šest mjeseci možemo stvoriti bolju startnu pozicije za gospodarstvo u idućih sedam do osam godina!'

„Često je kod predsjedanja naglasak na prilikama za organizaciju događanja, no to je sekundarno. To se ionako redovno radi i to je nešto kratkoročno. Ono što je puno bitnije je utjecanje na politike i što je posebno važno, donošenje proračuna. Sad je naša prilika da utječemo na te elemente kako bismo što bolje gurali naše interese. Tih šest mjeseci je zapravo potencijal stvaranja bolje startne pozicije za naše gospodarstvo u idućih sedam do osam godina,“ rekao je savjetnik predsjednika HGK Marko Jurčić na radnom doručku Ekonomski aspekti predsjedanja RH Vijećem EU održanome u četvrtak u Forumu Zagreb u organizaciji HGK i MBA Croatia

„MBA Croatia okuplja poslovne ljude i poduzetnike iz raznih područja. Trudimo se kontinuirano ih obrazovati o svim važnim temama i relevantnim poslovnim događanjima. Što se tiče predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, uočili smo da je razina informacija privatnog sektora na tu temu vrlo niska. Smatramo da je izuzetno bitno što bolje povezati cijeli poslovni sektor i sve njegove podsegmente s predstavnicima Hrvatske u međunarodnim institucijama. Kreiranje nacionalnih interesa nije moguće kvalitetno napraviti bez dijaloga u koji je uključen i privatni sektor, koji kao preduvjet za to mora imati dovoljnu količinu informacija i interesa za baviti se nekom temom,“ rekao je predsjednik Udruge MBA Croatia Aco Momčilović, naglasivši da je ovakvih događanja trebalo biti još i da su trebali krenuti ranije.