U svjetlu dolaska kineskih investitora, sud još jednom odlučuje hoće li Uljanik u stečaj

Trgovački sud u Pazinu u srijedu će još jednom odlučivati hoće li Uljanik u stečaj ili će kao i riječki 3.maj dobiti još jednu šansu, u svjetlu najavljenog dolaska mogućih kineskih investitora, ali i zahtjeva za povratom avansa za jaružalo za naručitelja Jan De Nula iz Luksemburga

U prilog tomu, predsjednik Uprave Uljanika najavio je razgovore nadležnih državnih institucija s Europskom komisijom, vezane uz druga moguća rješenja u cilju nastavka restrukturiranja Uljanika.

'Nakon takve informacije usuglasio sam se s prijedlogom Uprave o odgodi ročišta dok ne dobijemo službenu informaciju o tome koja su to dodatna rješenja koja se razmatraju, a sve u u cilju restrukturiranja Uljanika', izjavio je nakon ročišta privremeni stečajni upravitelj Loris Rak.

On je kao dodatni argument za odgodom na samome ročištu izvijestio suca Ivana Dujića kako se od 7. ožujka do 29. ožujka za oko 15 milijuna kuna smanjio dug radi kojeg je blokiran račun Uljanika i to sa 115 milijuna na oko 100 milijuna kuna.

Uljanik je u utorak izvijestio da tvrtka Dredging and Maritime Management, u vlasništvu grupacije Jan De Nul, zahtijeva povrat svih avansnih uplata uvećanih za kamate za novogradnju 500 odnosno za jaružalo koje se gradu u pulskom škveru, pri čemu je povrat dijela avansa osiguran državnim jamstvima